Основной период сдачи ЕГЭ в этом году начнется 26 мая - с экзаменов по географии, литературе и...

Основной период сдачи ЕГЭ в этом году начнется 26 мая - с экзаменов по географии, литературе и химии. Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали подробное расписание итоговых испытаний, которые ждут школьников.Единый госэказмен, как обычно, будет проходить в три этапа. Досрочно сдать ЕГЭ можно будет с 21 марта по 15 апреля. В основном периоде многие предметы учащиеся будут сдавать в течение двух дней: это русский язык, информатика, устный экзамен по иностранным языкам и математика - как профильная, так и базовая. Начиная с 6 июня, школьников ждут экзамены по истории и физике, обществознанию, биологии и письменный - по "инязу". Последняя неделя июня - это резервные дни.Школьники, не получившие аттестаты, единый госэкзамен сдают в дополнительный период, в сентябре.