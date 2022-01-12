В полдень здание Владимирского областного суда полностью опустело. Причина – анонимное сообщение о заложенной бомбе. Было принято решение в срочном порядке эвакуировать всех

В полдень здание Владимирского областного суда полностью опустело. Причина – анонимное сообщение о заложенной бомбе. Было принято решение в срочном порядке эвакуировать всех сотрудников суда, а также участников судебных процессов. Люди, оперативно покинув здание, собрались на площади Победы. Вскоре на место прибыли спецслужбы, в том числе кинологи с собаками. Здание суда было обследовано, информация о