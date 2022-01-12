Прокуратура наказала платёжного агента за самоуправство.

Во Владимире после вмешательства прокуратуры ООО «ЕРКЦ» исключила из квитанций за ЖКУ строку о добровольном страховании жилья. Факт незаконного внесения подтвердился в ходе проверки.В нарушение требований жилищного законодательства платёжный агент в квитках за сентябрь и октябрь прошлого года разместил новую сумму отдельной строкой. Владимирцев ошеломила наглость компании, которая навязывала им «плату воздух». Горожане пошли в прокуратуру.«Информация об оплате услуг добровольного страхования не входит в перечень сведений, подлежащих включению в квитанцию», - подтвердили в ведомстве.Потребителей сознательно ввели в заблуждение.В адрес генерального директора «ЕРКЦ» внесено представление. В результате указанная строка была исключена из документа. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.