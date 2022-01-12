Из-за сильного снегопада дороги, остановки общественного транспорта и пешеходные переходы...

Из-за сильного снегопада дороги, остановки общественного транспорта и пешеходные переходы превратились в сплошные сугробы. Как держат зимний "экзамен" коммунальные службы Владимира сегодня проверили общественники.Каждый день, по сведениям мэрии, более 50 снегоуборочных машин вывозят тысячи кубометров снега, но даже этого недостаточно уверен Сергей Федяев, руководитель общественного движения "Убитые дороги". Закон четко регламентирует, каким образом должно содержаться городское хозяйство в разное время года, и даже в условиях сильного снегопада.Сергей Федяев, руководитель общественного движения "Убитые дороги":- У нас есть требования нацстандарта по содержанию дорог в зимних условиях, где четко обговорены и когда должны убираться снежные валы и их высота, допустимая высота снежных валов 0,5 метра мы видим 4 с половиной.