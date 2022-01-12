Информация о минировании не подтвердилась.

Во Владимире из-за угрозы взрыва областного суда эвакуировали сотрудников учреждения и участников заседаний. Инцидент произошёл в 14 часов. На электронную почту суда поступило анонимное сообщение о заложенной бомбе.В этот момент в здании находились обвиняемые по уголовным делам. Их конвоировали сотрудники Росгвардии, которые сопроводили подследственных в автозаки. На место прибыли кинологи. Через час коллектив облсуда вернулся внутрь.Информация о минировании не подтвердилась.