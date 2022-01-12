Во Владимире поставят памятник последнему российскому императору. Бронзовую фигуру Николая Второго...

Во Владимире поставят памятник последнему российскому императору. Бронзовую фигуру Николая Второго установят около Троицкой церкви на Музейной улице. Так решил настоятель храма отец Евгений. Автором монумента станет известный владимирский скульптор Илья Шанин.Он уже изготовил глиняную форму для литья. Памятник будет высотой 125 сантиметров, государь изображен по пояс. В парадном мундире. Образ, в общем, классический. Саму скульптуру изготовят на предприятии в Смоленской области. Прихожане церкви сейчас собирают средства. Поставить памятник надеются к лету. Он станет первым во Владимире, но вторым - во Владимирской области.Минувшей осенью в деревне Санино Петушинского района был торжественно открыт монумент царю-страстотерпцу. Второй по величине в России. Император возвышается над территорией местного прихода, благотворители которого очень чтут эту историческую фигуру.