Материальный ущерб от противоправной деятельности задержанного составил 35 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска ОП № 3 УМВД России по городу Владимиру задержали 46-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении нескольких краж из подсобных помещений организаций, расположенных на территории областного центра.Установлено, что в декабре прошлого года мужчина, находясь в одном из кафе на улице Добросельской в городе Владимире, проник в подсобное помещение и похитил из оставленной там дамской сумки кошелек с деньгами и ювелирные изделия. Потерпевшей был причинен материальный ущерб в сумме более 7 000 рублей. Аналогичным способом подозреваемый совершил кражу сотового телефона стоимостью 8 000 рублей из кабинета одного из заведений общественного питания города Владимира. В конце декабря фигурант, находясь в торговой точке на улице Комиссарова областного центра, проник в раздевалку и похитил кошелек с деньгами в сумме более 14 000 рублей из сумки, принадлежащей продавцу.Сотрудниками полиции также установлена причастность 46-летнего местного жителя к краже денежных средств с банковской карты. В конце декабря мужчина совершил покупки в магазинах города Владимира, которые оплатил чужой, ранее похищенной, банковской картой. Ущерб владелец оценил в 5 700 рублей.Общий материальный ущерб от противоправной деятельности фигуранта составил 35 000 рублей.Мужчина признал свою вину. В настоящее время в отношении 46-летнего жителя Владимира возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемый заключен под стражу.