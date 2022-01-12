Продолжается проверка качества уборки снега на придомовых территориях. Прокуратора города совместно...

Продолжается проверка качества уборки снега на придомовых территориях. Прокуратора города совместно с инспекцией государственного жилищного надзора Владимирской области выявили грубые нарушение на более 100 объектах.Елена Андреева, начальник инспекции государственного жилищного надзора, главный государственный жилищный инспектор Владимирской области:- Чаще всего встречаются - это не чистят крыши от сосулек. Такая тема появляется обычно в феврале, в марте. В этом году она у нас появилась раньше и управляющая организация не справляется с данной историей. Также мы видим, на примере данной придомовой территории и очень много таких историй, когда придомовые территории не расчищаются.Ольга Коротких, старший помощник прокурора г. Владимира:- Для управляющих компаний предусмотрена административная ответственность. Наказание в виде штрафа для должностных лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей, либо дисквалификация на срок до 3 лет. Для юридических лиц предусмотрено наказание в размере от 250-300 тысяч рублей.