Областной суд сегодня срочно эвакуировали. Причина - сообщение о взрывном устройстве. Письмо с...

Областной суд сегодня срочно эвакуировали. Причина - сообщение о взрывном устройстве.Письмо с угрозой взрыва пришло на электронный адрес днём. После обследования здания спецслужбами информация о минировании не подтвердилась и сотрудники суда вернулись к работе. Кстати, волна ложных сообщений прокатилась сегодня и в других крупных городах. Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил организовать проверку.