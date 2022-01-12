Ближе к вечеру 11 января энергетики зафиксировали блэкаут в 17 населенных пунктах, в которых проживает около 1000 человек. Всего под отключения попали 5 районов области: 5 населенных пунктов – в

Ближе к вечеру 11 января энергетики зафиксировали блэкаут в 17 населенных пунктах, в которых проживает около 1000 человек. Всего под отключения попали 5 районов области: 5 населенных пунктов – в Собинском районе (около 90 жителей), по 4 − в Меленковском (100 жителей) и Петушинском (120 жителей) районах, по 2 − в Гусь-Хрустальном (около 50 жителей)