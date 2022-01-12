В Гороховце направлено в суд уголовное дело о хищении бюджетных средств, совершенном мошенническим...

В Гороховце направлено в суд уголовное дело о хищении бюджетных средств, совершенном мошенническим путем с использованием служебного положения.Прокурором Гороховецкого района направлено в суд уголовное дело в отношении директора ООО «Коммунальщик». Она обвиняется в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения.Между ООО «Коммунальщик» и МУ «Управление городским хозяйством» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Гороховца. В ходе расследования уголовного дела установлено, что с 29 апреля 2019 года по 06 ноября 2020 года директор ООО «Коммунальщик», используя свое служебное положение, вносила ложные сведения в документы о фактах перевозки мусора на мусоросортировочное предприятие ООО «ЭкоТех» и на комплекс по переработке и захоронению твердых бытовых отходов в д. Марьинка.Сумма нанесенного ущерба составила около 472 тыс. рублей.Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы проверки, проведенной прокуратурой района.Рассматривать уголовное дело предстоит Гороховецкому районному суду, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.