На проезжей части уже смонтировали новые километровые столбики.

Два отрезка трассы М-7 стали частью автомагистрали Р-132 «Золотое кольцо». О присоединении рассказали в ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород».В состав федеральной дороги вошёл въезд в Иваново с 0 по 20-ый километры. Теперь его называют западным соединением. Во Владимире новый расчёт километража начинается от пересечения с Суздальским проспектом и по направлению в сторону Москвы и Нижнего Новгорода.Проезд от развязки с М-7 «Волга» на 188 километре до поворота на Гусь-Хрустальный также вошёл в состав Р-132. Он также получил новый километраж: с 292 - 304.Корректировки внесены в ЕГРН и реестр имущества. На проезжей части уже смонтировали новые километровые столбики.