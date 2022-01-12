В Белом доме состоялось совещание по вопросу уборки снега.

В администрации Владимирской области состоялось совещание по вопросу уборки снега. В заседании приняли участие главы городов и районов, а также представители МЧС, ГИБДД и прокуратуры.Снег не вывозят из дворов многоквартирных домов, федеральные и региональные трассы обслуживаются не на должном уровне. Вице-губернатор Герман Елянюшкин поручил руководителям муниципалитетов к понедельнику привести территорию региона в порядок. Помимо коммунальщиков, он предложил задействовать в уборке военнослужащих и провести субботник.«При хорошей организации люди выйдут на улицу убрать придомовую территорию. Я не навязываю эту идею, но правильный креатив приветствуется», — подчеркнул замгубернатора.Районным администрациям как всегда не хватает денег на борьбу со стихией. На разовый вывоз снега из Мурома тратится 30% средств, выделенных на содержание автомагистралей.Что касается Владимира, то ежедневно на расчистку дорог и тротуаров выходят десятки единиц, которая работает круглосуточно. Планируется увеличить количество погрузчиков и самосвалов. Лопатами вооружат солдат ракетной части.В свою очередь, в прокуратуре добавили, что надзор за обслуживанием дорог усилится. Уже сейчас ведомство выявило 79 нарушений в зимней уборке городов и районов.