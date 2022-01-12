С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 83 376 владимирцев.

Во Владимирской области на 12 января выявлено 145 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 40 человек. Ещё 27 жителей подхватили опасный вирус в 24 сл. в Муромском, 23 сл. в Ковровском, 11 сл. в Александровском, 10 сл. в Гусь-Хрустальном, 6 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в Киржачском, 5 сл. в Юрьев-Польском, 4 сл. в Вязниковском, 4 сл. в Меленковском, 4 сл. в Суздальском, 4 сл. в Гороховецком, 2 сл. в Судогодском, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в СеливановскомС начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 83 376 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 19 625 случаев во Владимире, 9298 - в Гусь-Хрустальном районе, 9328 ​- в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.