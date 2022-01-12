По счастливой случайности участники дорожно-транспортного происшествия остались живы.

Во Владимирской области за сутки произошло второе ДТП с рейсовым автобусом. В Гусь-Хрустальном районе рейс №507 протаранил иномарку. По счастливой случайности все участники дорожно-транспортного происшествия остались живы.Автомобиль ехал из областного центра в Гусь-Хрустальный. с места ДТП выложили очевидцы. Авария произошла неподалёку от заправки «Лукойл».Ранее мы сообщали, что на трассе «Владимир-Суздаль» в результате столкновения «Форда» и ПАЗа