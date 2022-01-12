Её госпитализировали в больницу.

На трассе «Владимир-Суздаль» рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем. Пострадал один человек.Дорожно-транспортное происшествие произошло на 273 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» 12 января около 9-00.По предварительной информации УГИБДД по Владимирской области, находившаяся за рулём Ford Fusion женщина 1976 года рождения, выехала на встречку, где столкнулась с «ПАЗом». Пассажирский автобус, который ехал по маршруту «Владимир-Суздаль», угодил в кювет. В салоне находились три человека. Пострадала лишь управлявшая иномаркой женщина. Её госпитализировали в больницу.По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии.