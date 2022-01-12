На четыре больше чем накануне. С окончанием рождественских каникул cуточный прирост заболевших вновь “идёт в гору” . Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания

На четыре больше чем накануне. С окончанием рождественских каникул cуточный прирост заболевших вновь “идёт в гору” . Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 83 376. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (40 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла 45. Всего с начала пандемии в областном центре уже 19 625 заражённых. Общая