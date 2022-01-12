В колониях и СИЗО подвели итоги конкурса снежных фигур.

В УФСИН по Владимирской области подвели итоги традиционного конкурса снежных фигур. Их слепили сами заключённые.Подготовка к конкурсу в колониях началась после первых снегопадов. Участники сгребали снег на площадке, продумывали образы и элементы декора.В результате осужденные вылепили тигров, скорую помощь, различных сказочных героев и персонажей мультфильмов.«Они проявили максимум фантазии. Мероприятия, проводимые в исправительных учреждениях региона, направлены на раскрытие творческого потенциала людей, формирование у них уважительного отношения к обществу, нормам, правилам и традициям, а также на повышение их образовательного и культурного уровня», - подчеркнули в пресс-службе УФСИН.