Врачи прооперировали 3226 ребят.

В прошлом году лечение в стационаре Владимирской областной детской клинической больницы прошли более 9640 детей. Врачи прооперировали 3226 ребят.Работу учреждения проинспектировал замгубернатора Константин Баранов.«В структуре ОДКБ созданы отделения, в которых развёрнуты неврологические, гематологические, нефрологические, гастроэнтерологические, онкологические, ревматологические, пульмонологические, урологические, эндокринологические, неонатологические и оториноларингологические койки», - рассказала главный врач Светлана Макарова.Детям из Владимирской области оказывается, как плановая, так и экстренная медицинская помощь.В 2021 году в поликлиниках на Добросельской проведена модернизация медицинской службы. Вице-губернатор осмотрел оба медучреждения и высоко оценил работу строителей и медработников.