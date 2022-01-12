100 дней во главе региона. Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев подвел первые...

100 дней во главе региона. Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев подвел первые итоги своего руководства 33-им регионом. Сделал он это в социальных сетях. Напомним, сейчас Александр Авдеев работает дистанционно из-за коронавируса.Временно исполняющим обязанности губернатора Александр Авдеев был назначен указом Президента 4 октября прошлого года. Как отметил в своём аккаунте глава Владимирской области, за 3 месяца он посетил все районы, узнал о проблемах из первых уст. По словам Александра Авдеева, в октябре-ноябре самой острой проблемой стала медицина и борьба с коронавирусом. Федеральную поддержку получил важнейший проект - строительство инфекционного окрпуса на территории ОКБ. Для скорой закуплены почти полсотни новых машин. Увеличены темпы вакцинации, что позволило стабилизировать ситуацию. Большое количество жалоб врио губернатора получил на работу общественного транспорта во Владимире. Предстоит решать и этот вопрос. Жителей региона Александр Авдеев поблагодарил за постоянную обратную связь. В соцсетях и обращениях на "Прямую линию". "Спасибо, что говорите о проблемах и требуете их решения", отметил глава региона.