Мужчина похитил патроны и травматический пистолет, с помощью которого хотел демонстративно нанести себе ранение.

7 января текущего года в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратился 54-летний житель города Вязники, который сообщил, что из его квартиры, из сейфа, где хранится оружие, похищены патроны и травматический пистолет.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали причастного к совершению преступления, ранее судимого 35-летнего жителя Селивановского района.Задержанный пояснил полицейским, что знал о том, что потерпевший является охотником и в его квартире имеется оружие. Фигурант знал и о том, где мужчина в свое отсутствие оставляет ключи от квартиры. Воспользовавшись моментом, злоумышленник проник в квартиру, отогнул нижний край дверцы сейфа, откуда похитил травматический пистолет и патроны.Свои действия подозреваемый объяснил тем, что находился в нестабильном эмоциональном состоянии, так как накануне поссорился со своей супругой. При помощи травматического пистолета хотел демонстративно нанести себе ранение. Однако патронов в пистолете не оказалось, а похищенные им патроны предназначались для охотничьего ружья.У задержанного полицейские изъяли 24 патрона, являющиеся боеприпасами и травматический пистолет.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району в отношении 35-летнего жителя Селивановского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение боеприпасов). Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.