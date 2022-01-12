Утром на зимнюю уборку вышли 59 машин и 66 дворников.

Владимирские коммунальщики круглосуточно борются с последствиями снегопадов, которые накрыли город после новогодних каникул. За сутки с улиц города вывезено более 9000 кубометров снега. Самосвалы выполнили более 450 рейсов.В ночь с 11 на 12 января дороги расчищали 53 единицы техники. Утром на зимнюю уборку вышли 59 машин и 66 дворников.«Колонны из 18 комплексных дорожных машин проводят патрульную снегоочистку автомагистралей. Рабочие ЦУГДа убирают остановки общественного транспорта, лестничные сходы, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам. Сразу 12 тракторов занимаются городскими тротуарами, а 16 самосвалов вывозят сугробы на место временного складирования. Проезжая часть посыпается песко-соляной смесью», - уточнили в мэрии Владимира.Чиновники в очередной раз просят автомобилистов парковать транспорт по правилам дорожного движения.