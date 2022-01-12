Сегодня утром на трассе Владимир-Суздаль рейсовый пассажирский автобус попал в серьёзную аварию....

Сегодня утром на трассе Владимир-Суздаль рейсовый пассажирский автобус попал в серьёзную аварию. Около 9 часов в районе поворота на МЮД он столкнулся с Фордом Фьюжн.По предварительным данным 43-летняя женщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где в этот момент ехал ПАЗик. От удара автобус съехал в кювет, а форд получил серьёзные повреждения. В ПАЗе находилось три пассажира, они не пострадали. Водителя легковушки госпитализировали.И сегодня ещё один пассажирский автобус стал участником ДТП. По дороге в Гусь-Хрустальный водитель внедорожника столкнулся с рейсовым автобусом номер 507. Обошлось без пострадавших. По предварительным данным причина аварии - скользкая дорога и неправильный скоростной режим.