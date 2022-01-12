Состояние здоровья двух пострадавших в инциденте с дверью в зале Зарядье не вызывает опасений. Оба находятся в сознании.

Состояние здоровья двух пострадавших в инциденте с дверью в зале "Зарядье" не вызывает опасений. Оба находятся в сознании.Инцидент произошел 12 января. Сотрудники зала отправили пострадавших в больницу.Бригада медиков оперативно прибыла для оценки возможных травм и состояния пострадавших. Угроз для их жизней не выявлено, оба находятся в сознании. Медики осмотрели женщину и отпустили ее домой."Прежде всего нам было важно оперативно оценить физическое состояние людей и оказать при необходимости первую помощь", – отметила генеральный директор зала "Зарядье" Ольга Жукова.К падению стеклянной двери могла привести поломка пластиковой втулки на оси верхней петли. Сейчас дверь жестко зафиксирована на месте. В рамках гарантийных обязательств специалисты оценят состояние всех дверей зала "Зарядье".