Решением суда гусевчанину назначено наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Вступил в законную силу приговор в отношении 26-летнего ранее судимого жителя города Гусь-Хрустальный. Молодой человек признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).Осужденный был задержан сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в сентябре прошлого года в результате реализации оперативных мероприятий, направленных на пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.При личном досмотре оперативники обнаружили у него мобильные телефоны, в которых находились адреса тайников-закладок, из которых впоследствии полицейские изъяли 0,86 грамма наркотического средства синтетического происхождения и 1,95 грамма мефедрона.Уголовное дело, возбужденное следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении 26-летнего местного жителя, с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд.Решением суда гусевчанину назначено наказание в виде пяти лет трех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.