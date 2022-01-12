Необычного вора задержали владимирские полицейские. 46-летний житель областного центра специализировался на кражах у сотрудников общепита и магазинов микрорайона Доброе. Примечательно,

Необычного вора задержали владимирские полицейские. 46-летний житель областного центра специализировался на кражах у сотрудников общепита и магазинов микрорайона Доброе. Примечательно, что забирал он их личное имущество, а не продукцию торговых точек. Как установили сотрудники уголовного розыска, в декабре прошлого года задержанный мужчина, находясь в одном из кафе на улице Добросельской, проник в подсобное помещение и