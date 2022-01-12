Восемь лет выбирал дизайн необычного тату - в результате, с рисунком помогла определиться пандемия....

Восемь лет выбирал дизайн необычного тату - в результате, с рисунком помогла определиться пандемия. Житель Владимира сделал татуировку QR-кода на своей руке.Код разработан персонально, и к нему можно прикрепить любую ссылку - не только подтверждающую статус вакцинированного, но и, например, ведущую на ютьюб или на личную страницу в соцсетях. Александр Богоев - графический дизайнер. Говорит, ссылка будет зависеть от настроения или от места. Ну, а если со временем рисунок потеряет четкость и не будет считываться телефоном, всегда можно набить новый QR-код, рассказывает молодой человек.Александр Богоев, графический дизайнер:- В будущем у меня уже есть готовые идеи, как это все обыграть, разукрасить и так далее. Сейчас мы еще будем работать над, скорее всего, продолжением этой всей картины и набивать различные элементы, которые еще украсят этот QR-код.