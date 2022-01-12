Общественности стало известно, что этот участок планируют застроить 17-этажными многоподъездными домами

Жильцы многоквартирных домов микрорайона Молодежный обратились с открытым письмом к врио губернатора Александру Авдееву. Они указали, что там остался единственный участок, защищенный от транзита машин, который люди используют как зону для отдыха и прогулок.Общественности стало известно, что этот участок земли планируют застроить 17-этажными многоподъездными домами. «Детям больше негде гулять, - утверждают подписанты. - У жителей окрестных домов нет нормальных детских площадок, нет места для отдыха. Жители были готовы сами скинуться и облагородить это место для своих детей. Но им никто не разрешил! Подъезд к новым многоэтажкам запланирован через придомовую территорию существующих домов».Они также акцентируют, что коммунальные сети в микрорайоне сильно изношены, и дополнительная нагрузка может повлечь серьезные техногенные проблемы. Жители улиц Еловой, Лазо и Строителей очень просят помочь им «отстоять зеленый березовый островок» и не допустить его застройки.