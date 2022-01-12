За 9 месяцев 2021 года владимирцы заключили 65 тысяч договоров о займе.

Ломбарды Владимирской област за 9 месяцев 2021 года заключили 65 тысяч договоров о займе. Как уточнили в Отделении Владимир Банка России, за год их количество выросло на 5%.За три квартала владимирцы взяли под залог 794 млн рублей. В среднем жители региона берут порядка 12 тысяч рублей. Возраст клиентов обычно от 45 лет и старше. Интересно, что 55% - это женщины. В основном граждане несут ювелирные отношения, мех и бытовую технику.В 33-ем регионе действует 24 лицензированных ломбарда. В Банке напоминают, что перед тем, как заложить свои ценности, стоит проверить «черный список» таких организаций. В 2021 году под видом ломбардов работали шесть контор.«Часто под них маскируются комиссионные магазины. Сотрудничать с ними опасно. Можно столкнуться и с неограниченным ростом процентов, незаконными методами возврата просроченных долгов, обманом при хранении ценностей. Вещь попросту могут продать», - предостерёг владимирцев эксперт Отделения Владимир Банка России Александр Храмов.