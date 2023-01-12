Известно, что 13 машин оснащены медоборудованием для интенсивной терапии, еще 2 – реанимационным. Губернатор Александр Авдеев 12 января вручил руководителям ключи от машин. По одной карете

Известно, что 13 машин оснащены медоборудованием для интенсивной терапии, еще 2 – реанимационным. Губернатор Александр Авдеев 12 января вручил руководителям ключи от машин. По одной карете скорой помощи получили Александровская, Собинская, Суздальская, Киржачская райбольницы, Гороховецкая, Камешковская, Кольчугинская, Меленковская, Судогодская, Юрьев-Польская центральные районная больницы, Владимирская, Гусь-Хрустальная, Муромская станции скорой медицинской помощи. Две машины отправились на Ковровскую