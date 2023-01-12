Машины поставлены на учёт в ГИБДД и оснащены всем необходимым для оказания экстренной помощи.

Александр Авдеев передал главврачам больниц ключи от 15 новых неотложек. В первую очередь машины задействуют для оказания первичной медико-санитарной помощи сёл и малых городов.Машины поставлены на учёт в ГИБДД и оснащены всем необходимым для оказания экстренной помощи.По одной карете скорой получили Александровская районная больница (РБ), Гороховецкая центральная районная больница (ЦРБ), Гусь-Хрустальная станция скорой медицинской помощи, Камешковская ЦРБ, Киржачская РБ, Кольчугинская ЦРБ, Меленковская ЦРБ, Муромская станция скорой медицинской помощи, Собинская РБ, Судогодская ЦРБ, Суздальская РБ и Юрьев-Польская ЦРБ, две машины – Ковровская городская станция скорой медицинской помощи. Ещё один автомобиль выделен Станции скорой медицинской помощи Владимира.В свою очередь, главный врач Александровской районной больницы Валерий Янин поблагодарил власти за обновление автопарка.«Это важно для безопасности и комфорта и пациентов, и бригад», – отметил он.Добавим, что 14 авто оснащены медоборудованием по классу «В» (интенсивная терапия) и один по классу «С» - реанимация.