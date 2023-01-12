Машины поставлены на учёт в ГИБДД и оснащены всем необходимым для оказания экстренной помощи.
Александр Авдеев передал главврачам больниц ключи от 15 новых неотложек. В первую очередь машины задействуют для оказания первичной медико-санитарной помощи сёл и малых городов.
Машины поставлены на учёт в ГИБДД и оснащены всем необходимым для оказания экстренной помощи.
По одной карете скорой получили Александровская районная больница (РБ), Гороховецкая центральная районная больница (ЦРБ), Гусь-Хрустальная станция скорой медицинской помощи, Камешковская ЦРБ, Киржачская РБ, Кольчугинская ЦРБ, Меленковская ЦРБ, Муромская станция скорой медицинской помощи, Собинская РБ, Судогодская ЦРБ, Суздальская РБ и Юрьев-Польская ЦРБ, две машины – Ковровская городская станция скорой медицинской помощи. Ещё один автомобиль выделен Станции скорой медицинской помощи Владимира.
В свою очередь, главный врач Александровской районной больницы Валерий Янин поблагодарил власти за обновление автопарка.
«Это важно для безопасности и комфорта и пациентов, и бригад», – отметил он.
Добавим, что 14 авто оснащены медоборудованием по классу «В» (интенсивная терапия) и один по классу «С» - реанимация.