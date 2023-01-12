12 января 1722 года Петром Великим в Российской империи была учреждена прокуратура, с тех пор эта дата отмечается как День работников прокуратуры.

12 января 1722 года Петром Великим в Российской империи была учреждена прокуратура, с тех пор эта дата отмечается как День работников прокуратуры. Сначала ее деятельность носила исключительно надзорный характер, но в дальнейшем эта служба стала частью судебно-правовой системы, следящей за исполнением закона. Причем в самом широком смысле этого слова. Стремление «жить по закону» исстари было присуще нашему человеку, и всегда находились люди, радевшие не только за личное, но и за общее благо. В музее-заповеднике «Александровская слобода» сохранились такие документы.Так, почти 110 лет назад, в октябре 1913 г. Его Превосходительство господин прокурор Московской судебной палаты получил жалобу от жителя Александрова мещанина К.И. Алейкина. Тот писал, что «в городе Александрове имеется фабрика С.Н.Баранова, на которой гражданин С.Ф.Беляев устроил красильное отделение. ... Фильтры для очистки вредных веществ не устроил, и все эти нечистоты спускает в реку Серую, ... вода в последней портится и падает мелкий скот». (К моменту жалобы красильня работала около 5 лет, в ней применялись анилиновые красители, а объем сточных вод достигал 1000-1500 ведер в день!).Лишь в марте 1914 года после полугодового «дознания» взяли пробы, и результаты показали, что «вода реки Серой ... должна быть признана вредной для нужд населения». С апреля 1914 по апрель 1915 гг. местным следователем велось уголовное дело. Итогом стало появление в красильном отделении отстойников и специальных фильтров для очистки производственной воды. В Заключении 1915-го года, выданном фармацевтом–провизором Владимирского губернского правления А.Ф. Флегоновым, отмечалось, что сточные воды стали «... допустимы к спуску в общественные водоемы», а вода в реке Серой «представляет собою по физическим и химическим свойствам удовлетворительную речную воду, пригодную для обслуживания разнообразных нужд населения». Вот так действиями александровской прокуратуры было устранено серьезное экологическое нарушение. Но история не закончилась.Через три года в газете «Голос труда» от 10 июня 1917 года на первой полосе появился материал «Река горит». Неравнодушные горожане обратились с открытым письмом к властям опять по поводу состояния реки, которая от сточных вод железной дороги систематически буквально «горела»! Авторы в красках обозначали последствия сбросов нефтепродуктов – гибель рыбы, животных, эпидемии и пожары. И вновь меры были приняты.Поэтому, поздравляя сегодня всех причастных к Дню работников прокуратуры, наряду с добрыми словами благодарности позволим выразить общую надежду: пусть наша замечательная набережная вновь украсится серо-голубой гладью чистой и глубокой реки.