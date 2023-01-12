Бойцы ЧВК Вагнер устроили засаду и уничтожили одну из групп солдат ВСУ, которая пыталась отойти из Соледара. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал Военный осведомитель.

Бойцы ЧВК "Вагнер" устроили засаду и уничтожили одну из групп солдат ВСУ, которая пыталась отойти из Соледара. Видео с места событий Telegram-канал "Военный осведомитель".В ролике штурмовик рассказал, что на дороге было предварительно установлено минное заграждение. Когда техника украинской армии приблизилась к нему, «музыканты» разгромили колонну."Ребята начали вырываться на легковом автомобиле, и у них это не получилось. А вот стоит БРДМ. Этот БРДМ конкретно заслуга "Петруя". Он с торца завода, там у нас стоял "Корд", отработал его. Отрабатывать его начал намного раньше. Он задымился, скатился сюда. Здесь его доработали, и он сгорел", — сообщил боец.Ранее один из "музыкантов" видео с зачисткой Соледара. По его словам, солдаты ВСУ пытаются покинуть город и избежать плена.Оперативную обстановку в городе также петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, считающийся основателем ЧВК "Вагнер". Он отметил, что в наступательной операции на этом направлении не принимают участие какие-либо иные формирования, кроме "Оркестра".