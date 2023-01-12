Сегодня Владимирская областная общественная организация Центр животных Валента, в установленном...

Сегодня Владимирская областная общественная организация Центр животных "Валента", в установленном порядке, направила заявление об отмене заочного решения Фрунзенского районного суда г. Владимира о прекращении деятельности в качестве приюта для животных."В случае отмены заочного решения суд возобновит рассмотрение дела по существу", - сообщил Вячеслав Картухин, председатель Совета регионального отделения Ассоциации юристов России, который сразу подключился к спасению приюта.Напомним, что в конце декабря прошлого года владимирскому приюту для животных "Валента" дали месяц... Для того, чтобы прекратить работу. Иск в суд направила одна из жительниц областного центра, недовольная соседством. С тех пор животным грозит перспектива оказаться на улице в разгар зимы.