Бой состоялся в начале января.

Танкист из города Карабаново в составе экипажа своей боевой машины во время танковой дуэли с ВСУ подбил две единицы техники. Об этом рассказали коллеги из«Получили координаты, выдвинулись на помощь нашим. Танки противника не ожидали, что мы выйдем лоб в лоб. Самое сложное - поиск цели. Два наших танка, маневрируя, вызывали огонь на себя. Противник выстрелил. Я увидел его в прицел и нанёс ответный огонь. Поразили два танка. Передаю привет своим родным и близким. Я обязательно вернусь, всё будет хорошо», - пояснил он.Как уточняется, военнослужащий отправился в зону СВО добровольцем в апреле 2022 года.