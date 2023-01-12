Отдыхающая на Мальдивах Анастасия Волочкова призналась в серьезном недуге.

Отдыхающая на Мальдивах Анастасия Волочкова призналась в серьезном недуге.После интенсивныхтренировок и гастролей в конце прошлого года Анастасия Волочкова отправилась отдыхать.Выбрала она для этого самое красивое и популярное место — Мальдивы. Белоснежныепляжи, изумрудная вода и… оголившаяся экс-балерина Большого театра.Для отдыха блондинкавыбрала очень интересные наряды. Например, минималистичные плавки, едва прикрывающиетело. А от верха купальника Волочкова и вовсе отказывается — на фото онаприкрывается только руками. Некоторые поклонники, особенно мужчины, оценилитакой выбор."Зачем вообще нужнытакие трусы", "Анастасия, отклейте уже руки от себя, будьтесмелее", "Интересно, кто выбирал купальник", — пишут неравнодушныеподписчики Волочковой.Кроме этого, раздевшаяся догола балеринаискренне попросила журналистов и поклонников сильно ее не донимать.Оказывается, на одном из недавних выступлений Анастасия Волочкова получила травму— она серьезно повредила ценное место и растянула мышцы паха. Такая травмараспространена даже среди опытных танцовщиков."Эх, допрыгалась Настя!"— посочувствовали Анастасии Волочковой любимые подписчики социальных сетей.