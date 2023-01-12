Оказавшася в горах Виктория Боня не справляется с нагрузками. Поклонники сильно переживают за состояние звезды.

Оказавшася в горах Виктория Боня не справляется с нагрузками. Поклонники сильно переживают за состояние звезды.43-летняя звезда "Дома-2"Виктория Боня отправилась в новую горную экспедицию. В этот раз выбор женщиныпал на вулкан Охос-дель-Саладо в Чили. Напомним, что это уже не первая поездкаБони в горы. Ранее она уже пыталась покорить гору Манаслу. К сожалению, восхождениене вышло успешным — Боня едва не погибла при сходе лавины.Сейчас же подъем на вершинуосложняется не только погодными условиями, но и физическим состоянием Виктории.Тяжело болеющая горной болезнью Боня постоянно спускается вниз, чтобы вернутьсяк хорошему самочувствию. Она не стесняется публиковать настоящие кадры жизни: сопухшим лицом и запутанными волосами.Некоторых журналистовтакие кадры поставили в ступор. Про Викторию Боню появилось несколько статей, вкоторых во всех красках описывается самочувствие звезды. Начитавшись такихматериалов, Боня просит газеты и журналы оставить ее одну, передает ."Выгляжу, конечно, нетак как все привыкли, но и не так ужасно, как опять пишут наши СМИ. Те, какобычно, меня чуть ли не хоронят", — делится чувствами Виктория Боня.Поклонники сильнопереживают за состояние здоровье дивы. Но Боня спешит всех успокоить: горнаяболезнь — это нормально, она в порядке и сможет восстановиться после возвращенияиз Чили.