Фонд развития территорий намерен обанкротить застройщика.

Во Владимире продолжается эпопея со строительством ЖК «Молодёжный» на улице Северной. Министерство архитектуры и строительства консультирует дольщиков по теме защиты их прав.Напомним, что Фонд развития территори подал иск о банкротстве застройщика - ООО «Капитал-Строй». Пока идут судебные тяжбы почти 400 сотни собственников недостроенных квартир оказались в подвешенном состоянии. Чиновники еженедельно проводят с ними консультации, проводят правовую экспертизу документов. Приём ведётся по пятницам с 15 до 17 часов. Предварительная запись по телефону: 8 (4922) 33-50-77.Добавим, что компания обязана передать владельцам ключи от квартир уже в июне.