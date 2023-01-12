Водители, проезжающие по дорогам Владимирской области, столкнулись с морозами. Как сообщили В ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, всем водителям своевременно была оказана необходимая

Водители, проезжающие по дорогам Владимирской области, столкнулись с морозами. Как сообщили В ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, всем водителям своевременно была оказана необходимая помощь. В канун Нового Года 31 декабря в своей машине чуть не сгорел водитель из Удмуртии. Инцидент произошёл на обходе Владимира. Легковой автомобиль Хендай загорелся во время движения. К счастью, в