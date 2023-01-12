На одной из агрофирм Владимирской области обнаружено 33 источника выброса загрязняющих веществ в...

На одной из агрофирм Владимирской области обнаружено 33 источника выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух.На официальном сайте прокуратуры Владимирской области сообщается, что АО Агрофирма «Заречье», которая занимается разведением крупного рогатого скота и производство молока, «оказывает негативное воздействие на окружающую среду».Согласно информации Межрегионального управления Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям, на объекте зафиксировано «33 источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», «143 тонны в год».То есть в атмосферу поступают оксид железа, аммиак, диоксид азота, оксид азота (II), углерод (сажа), диоксид серы, оксид углерода, метан и др.Напомним, промышленный объект расположен в деревне Ручей Ковровского района. В данный момент он поставлен на учет «в качестве объекта 2 категории, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду».По результатам проверки в Ковровский городской суд направлено исковое заявление с требованием устранить зафиксированные нарушения.Фото: pxfuel.com