13 января в народе отмечается День Мелании. Его также называют Васильевым или Щедрым вечером. День...

13 января в народе отмечается День Мелании. Его также называют Васильевым или Щедрым вечером. День Святой Мелании в народе называется Васильевой колядой или Щедрым вечером. По старому стилю (31 декабря) он был кануном Нового года, Васильева дня. С этим днем связаны пышные приготовления к празднику и ломящиеся от угощений столы. Отсюда и пошла поговорка: «Как на Маланьину свадьбу».Что можно делать 13 января 2023 года:1. Обязательно на столе должны быть блюда, приготовленные из свинины, – тогда скотина будет плодовитой, а семья заживет в богатстве, мире и ладу.2. Чтобы в доме всегда водились деньги, нужно обязательно на стол поставить тарелку с зерном, перемешанным с монетами разного достоинства.3. Нужно делать разные добрые дела – накормить нищего, отдать одежду нуждающемуся, а также оказать помощь старикам, вдовам или сиротам. Добро вернется сторицей.Что нельзя делать 13 января 2023 года:1. Нельзя произносить вслух и писать число «13» — будут неприятности.2. Нельзя экономить на еде, жадничать как с покупкой продуктов и готовкой, так и с угощениями всех, кто в этот день придёт в ваш дом или в чей дом придёте вы сами.3. Запрещено в этот день считать мелочь – будешь весь год плакать.4. Нельзя ссориться, скандалить, ругать и уже тем более распускать руки — поссорившиеся люди долго не помирятся, быть может даже никогда.Народные приметы на 13 января 2023 годаЮжный ветер — жаркое лето, западный — много рыбы и молока, восточный — богатый урожай фруктов и ягод.Обильный пушистый иней — будет много мёда.Бледная луна — скоро пойдёт снегопад.Тёплый день — к дождливому лету.Воробьи сидят на ветках и не издают ни звука — к снегу без ветра.Фото pxfuel.com