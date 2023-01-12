12 января Алена Хмельницкая отмечает день рождения. Ей исполняется 52 года.

12 января Алена Хмельницкая отмечает день рождения. Ей исполняется 52 года.Ни для кого не секрет, что Алена Хмельницкая преуспела не только в карьере, но и в личной жизни. Сегодня актриса наслаждается идиллией с молодым возлюбленным и выглядит по-настоящему счастливой. А ведь каких-то девять лет назад, после развода звезды с первым мужем Тиграном Кеосаяном, ее жалела буквально вся страна.Алена Хмельницкая никогда не страдала от недостатка мужского внимания. На заре карьеры актрису буквально заваливали приглашениями на свидания и пылкими признаниями. Однако сама артистка не распылялась на многочисленных поклонников. Тогда ключик к ее сердцу удалось подобрать лишь одному.С будущим супругом, Тиграном Кеосаяном, звезда познакомилась благодаря Егору Кончаловскому. Второй ухаживал за Хмельницкой, но дальше мимолетного романа дело не зашло. А вот первый влюбился в актрису с первого взгляда и быстро перешел к решительным действиям. Вскоре они не только поженились, но и стали родителями.В 1994-м у пары родилась дочь Саша, а спустя 16 лет на свет появилась Ксения. Со стороны казалось, что в семье царят любовь и гармония. Однако в 2014 году супруги развелись. Кеосаяннашел счастье рядом с новой возлюбленной Маргаритой Симоньян, а Хмельницкая отпустила мужа и начала строить собственную жизнь.Многие жалели актрису, которая осталась одна. Впрочем, сама Алена поясняла, что расставание прошло мягко и без скандалов. Звезда не только сохранила теплые отношения с экс-супругом, но и подружилась с его новой избранницей. К тому же, вскоре после развода артистка нашла утешение в объятиях молодого любовника.Спутником Алены Хмельницкой стал бизнесмен Александр Синюшин, который младше ее на 13 лет. Несмотря на разницу в возрасте, влюбленным удалось построить крепкий союз. Пара вместе уже девять лет и кажется очень счастливой. Однако свадьбы поклонники актрисы пока не дождались. Хмельницкая называет Синюшина своим мужем, но отказывается регистрировать отношения официально. По словам звезды, им хорошо и без штампа в паспорте.