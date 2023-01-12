Уроженец Гусь-Хрустального Павел Ростовцев назначен вице-президентом СБР по спорту. В его функционал входит работа главного тренера сборной России по биатлону.

Уроженец Гусь-Хрустального Павел Ростовцев назначен вице-президентом СБР по спорту. В его функционал входит работа главного тренера сборной России по биатлону.Павел Ростовцев - трехкратный чемпион мира, чемпион Европы и серебряный призер Олимпийских игр 2006 года в эстафете по биатлону.Спортом Павел начал заниматься с 6 лет в Коврове. Его первым тренером стал отец - Александр Ростовцев. С 1981 года спортсмен стал посещать лыжную секцию. Начинал с бега на длинные дистанции. Стрелять учился с 14 лет. К 17 годам перешел в биатлон.«Поздравляю Павла Александровича с назначением. Желаю успехов! Нашей команде биатлонистов - только побед и новых достижений под его руководством!», - написал в социальной сети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.