С начала года и, особенно, в недавние сильные морозы ситуация с неудовлетворительной работой...

С начала года и, особенно, в недавние сильные морозы ситуация с неудовлетворительной работой автобусов в областном центре вновь обострилась. Жители жалуются, что график движения хронически не соблюдается. Зачастую автобус не приходит вовсе или настолько забит людьми, что проезжает мимо остановки.- Ситуацию с увещеваниями мы уже прошли, и теперь применяем другие санкции, - сообщил начальник управления по связям с общественностью администрации г. Владимира Александр Карпилович.В свою очередь, перевозчики оправдываются тем, что в морозы участились поломки подвижного состава. И что много водителей уволились и перешли работать на строительство трассы М-12, где им могут платить более высокие зарплаты.Впрочем, эти обстоятельства не освобождают перевозчиков от взятых на себя обязательств. Поэтому пассажиров призывают не оставлять без внимания ни одно нарушение. И сообщать о них в городское управление транспорта 8(4922)45-02-54, 53-31-35.Фото ГТРК "Владимир"