В российской столице произошел инцидент. Сообщается, что на парковке, где стояли элитные иномарки, произошел пожар. По данным , прямо сейчас владельцы сгоревших машин подсчитывают ущерб. ..

В российской столице произошел инцидент. Сообщается, что на парковке, где стояли элитные иномарки, произошел пожар.По данным , прямо сейчас владельцы сгоревших машин подсчитывают ущерб. Сообщается, что он исчисляется десятками миллионов. Известно, что пламя перекинулось на платную стоянку со ближайшей стройплощадки, где вспыхнула цистерна с дизельным топливом.