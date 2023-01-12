Об этом рассказал зампред Законодательного Собрания Владимирской области Вячеслав Картухин.

Центр животных «Валента» оспорил Фрунзенского районного суда о закрытии приюта. Об этом рассказал зампред Законодательного Собрания Владимирской области Вячеслав Картухин.Напомним, что в начале декабря по жалобе местной жительницы суд заочно постановил прекратить деятельность учреждения. После ряда публикаций в СМИ и резонанса, который вызвало решение Фемиды, к проблеме подключились представители власти разных уровней. В случае закрытия на улице могут остаться почти 200 бездомных собак и кошек.Однако реальной помощи, за исключением поддержки директора РАНХиГС, «Валента» пока не получила. Кроме переселения четвероногих в пока фантомный приют, который еще должны построить, реальных идей по решению вопроса от чиновников не поступило. А, впрочем, была одна. Переселить питомцев в другой городской приют. Однако волонтёры «Валенты» по разным причинам категорически от этой затеи.Теперь в случае отмены заочного вердикта судья возобновит рассмотрение дела по существу.