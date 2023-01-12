Центр для животных «Валента» направил заявление об отмене заочного решения Фрунзенского районного суда о прекращении деятельности приюта. Информацией поделился председатель

Центр для животных «Валента» направил заявление об отмене заочного решения Фрунзенского районного суда о прекращении деятельности приюта. Информацией поделился председатель Владимирского регионального отделения Ассоциации юристов Вячеслав Картухин в своем телеграм-канале. В случае отмены заочного решения суд возобновит рассмотрение дела по существу. В приюте эту информацию подтвердили. В “Валенте” заявляют, что намерены отстаивать приют в рамках