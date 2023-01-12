Алкогольная зависимость может нанести огромный вред здоровью.

Поэтому имеет смысл прокапаться от алкоголя и навсегда покончить с этим. Если у вас или ваших близких есть проблемы с употреблением алкоголя, обязательно следует обратиться за консультацией к врачу. Самотестирование поможет выявить критическое отношение к алкоголю. Семейный врач, консультационные центры по вопросам зависимости, психиатры и психологи, специализированные клиники или группы поддержки также могут помочь пострадавшим уточнить степень вредного употребления алкоголя, и какие шаги следует предпринять, чтобы добиться изменений.

Что означает алкогольная зависимость?

Алкогольная зависимость — это разговорное выражение, означающее выраженную зависимость от алкоголя. Характеризуется физическими, психологическими и социальными проблемами и приводит к ряду негативных последствий. Существуют определенные критерии для постановки диагноза. Если больной соответствует определенному количеству этих критериев, он считается зависимым.

Переход от «всё ещё нормального» к рискованному или вредному потреблению и зависимости происходит плавно. В итоге потребуется вывод из запоя или прокапаться от алкоголя. Иногда детоксикация организма настолько велика, что эффективной мерой становится только капельница на дом.

Алкоголизм — серьёзное психическое заболевание. Развитие от потребления к злоупотреблению и зависимости коварно. Помимо прочего, характерными признаками являются:





сильное влечение к алкоголю;





увеличение потребления;





возникновение абстинентного синдрома.





Алкоголь может легко превратиться из стимулятора в очень опасный наркотик. Однако переход к зависимости — это не улица с односторонним движением. Строгая отмена, вывод из запоя и правильная профилактика рецидивов имеют решающее значение.

Краткая информация

Признаки: сильная тяга к алкоголю, потеря контроля, эксцессы, абстинентный синдром, пренебрежение интересами и контактами, продолжение употребления, несмотря на негативные последствия.

Возможные последствия: поражение печени , поджелудочной железы , желудка и кишечника , сердечно-сосудистой системы, когнитивный дефицит, тревога, депрессия, суицидальные мысли, потеря работы, разрушение социальных отношений.

Причины: генетическая предрасположенность, стресс, психический стресс, психическая нестабильность, проблемное употребление алкоголя в семье и кругу друзей.

Диагностика: информация от близких людей, анкета, анализ крови (печёночные показатели), тест на возможные типичные вторичные заболевания алкогольной зависимости.

Терапия: стационарная или амбулаторная, когнитивно- поведенческая терапия , индивидуальная терапия, групповая терапия, тренировка осознанности, тренировка управления стрессом, цель терапии: воздержание. Эффективной мерой является прокапаться от алкоголя.

Прогноз: зависимость на всю жизнь можно смягчить, с пониманием болезни и терапии, хорошие шансы на воздержание даже в случае единичных рецидивов, нелеченные тяжёлые вторичные заболевания, сокращение продолжительности жизни.