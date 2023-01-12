Поклонники ликуют: кажется, Виктория Дайнеко нашла свое счастье.

Поклонники ликуют: кажется, Виктория Дайнеко нашла свое счастье.35-летняя Виктория Дайнекоуже год счастлива в новых отношениях. После серии неудачных отношений, рожденияребенка и развода певица не спешит афишировать имя возлюбленного. Пока поклонникивыяснили совсем немного — мужчину зовут Роман, он занимается бизнесом. Отпредыдущего брака у него есть две дочери.На днях в Москвесостоялась премьера фильма Гая Ричи "Операция "Фортуна":Искусство побеждать". В кинотеатре собрались звезды российского шоубиза. На премьере засветились и Виктория Дайнеко с возлюбленным. Самые внимательныепоклонники заметили на руке певицы новое кольцо. В Сети сразу появилисьдомыслы — якобы украшение помолвочное. Романа окрестили женихом Виктории, а вкомментариях посыпались вопросы про дату свадьбы.Пока пара никакне прокомментировала эти слухи. Вероятно, молодые люди не торопятся оформлятьотношения. Каждый из них уже пережил тяжелый развод, поэтому понимает, как важновыбрать подходящего партнера. Поклонники надеется, что Виктория Дайнеко наконец-тонашла личное счастье.Любопытно, но это не первый раз, когда пара опаздывает в кинотеатр. В декабре Виктория и Роман посетили фильм-мюзикл. Оказалось, чтобы успеть вовремя пара буквально прыгнула в последний вагон столичного метра — единственный шанс добраться без пробок."Кто бежал на премьеру, у того челка решила выйти из строя", — так подписала фото Дайнеко.