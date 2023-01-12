Приезжает бизнесмен в Японию. После деловой встречи с боссом японской фирмы, последний предлагает ему на выбор гейш. Бизнесмен выбрал, "спит" с ней, она кричит "Ка-та-ра-ка". Бизнесмен решил, что ей нравится. На следующий день он играет с японским боссом в гольф. Босс прекрасным ударом забивает мяч в лунку... Бизнесмен решил воспользоваться своими "немногочисленными" знаниями японского языка и воскликнул: "Ка-та-ра-ка!!!" Японский босс, с недоумением глядя на бизнесмена, спрашивает его: "То есть как это "не ТА дырка?!""
еще анекдот!