Как спасти птиц? С наступлением морозов новостные ленты запестрели кадрами, как пернатые буквально погибают от холода. Жители Красной Горбатки перепугались, что на реке Колпь замерзают два

Как спасти птиц? С наступлением морозов новостные ленты запестрели кадрами, как пернатые буквально погибают от холода. Жители Красной Горбатки перепугались, что на реке Колпь замерзают два лебедя, и вызвали спасателей. Только белокрылая пара людей к себе не подпустила. Они все равно сейчас улетают, они не подпускают. Все, что можно сделали. Они будут вот так в